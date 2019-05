Apresentações/Novidades Nissan Skyline com sistema de apoio à condução de nova geração Por

A Nissan anunciou a estreia mundial de uma tecnologia de apoio ao condutor combinando condução navegada em autoestrada com capacidades de condução autónoma em faixa única.

Desta forma esta tecnologia irá alargar as capacidades do premiado sistema Nissan ProPILOT, estreando-a no modelo Skyline no próximo outono, embora para já apenas no mercado japonês.

Concebida para condução em autoestrada (desde o acesso até à saída da autoestrada de forma automática), a nova geração do sistema utiliza a navegação do automóvel para ajudar a condução na rota definida pelo condutor em vias de caraterísticas específicas.

O sistema tem a vantagem de, pela primeira vez, permitir a condução autónoma durante a circulação em faixa única. Para ativar as mais recentes funções do novo sistema, os condutores têm primeiro de definir um destino no sistema de navegação, criando uma rota de viagem. Quando o automóvel entra na autoestrada, a condução navegada do novo sistema fica automaticamente disponível.

Uma vez ativado, o sistema irá apoiar o condutor na viagem até chegar à saída da autoestrada da rota predefinida, ajudando nas ultrapassagens, mudanças de faixa e saída da autoestrada.

A nova geração do Nissan ProPILOT permite igualmente condução autónoma durante a circulação numa determinada faixa. Quando o veículo se aproxima de uma faixa adicional ou quando é possível ultrapassar um veículo mais lento, o sistema avalia o momento adequado para entrar na faixa adicional ou iniciar a ultrapassagem com base em informações do sistema de navegação e sensores dispostos em 360 graus.

É fornecida ao condutor orientação auditiva e visual intuitiva, sendo-lhe solicitada a colocação de ambas as mãos no volante e a confirmação através da pressão num interruptor de que o automóvel pode iniciar autonomamente estas operações.

O automóvel utiliza uma combinação de câmaras, radares, sonares, GPS e dados do mapa 3D de alta definição (mapa HD) para obter informação em tempo real sobre o ambiente envolvente a 360º e a localização precisa do veículo na estrada. O novo Nissan ProPILOT utiliza esta informação para proporcionar uma experiência de condução tranquila, similar à de um condutor experiente. Um sistema de monitorização no habitáculo confirma continuamente que a atenção do condutor se mantém na estrada.