Apresentações/Novidades Nissan renova e reforça Navara Por

A Nissan apresentou a sua nova Navara. Uma ‘pick-up’ mais moderna, robusta e eficiente, tendo sido melhorada a nível de motor, capacidade de reboque, consumo e equipamento.

Simultaneamente a marca japonesa estreia mundialmente o modelo na versão King Cab dotada de suspensão multilink nas quatro rodas, estando o seu lançamento previsto já para o próximo mês de julho.

Mais apelativa e versátil, sem perder a sua vocação de trabalho, a nova Navara permite que se desfrute dela em tempos de lazer, explorando as suas capacidades de todo-o-terreno bem como a tecnologia a bordo, na qual se salientam os serviços NissanConnect.

Fazendo jus às palavras do Diretor da Unidade de Veículos Comercais Ligeiros da marca na Europa, Paolo D’Ettore, a aposta na nova ‘pick-up’ foi não apenas a combinação do conforto com o desempenho e a capacidade de carga, mas também robustez, apostando numa motorização menos poluente – já preparada para as novas normas de emissões Euro6DTemp, válidas até dezembro de 2021.

A potência do propulsor desta nova Navara foi melhorada para a gama de entrada, graças é configuração do motor bi-turbo, sendo que a isto acresce uma evolução da suspensão traseira, que permite um comportamento mais eficaz em circulação sem carga, e uma maior segurança proporcionada pela adoção de travões de disco nas quatro rodas.

Para além do sistema de infoentretenimento NissanConnect, a nova ‘pick-up’ passa a contar de série na versão mais vendida (Tekna) do sistema de arranque assistido em subidas, controlo em descida, sistema inteligente anti colisão e câmara inteligente de visão 360º. Mantém-se a garantia de cinco anos ou 160.000 km.