Nissan inicia comercialização do Leaf 3.Zero

A Nissan acaba de anunciar o início da comercialização em Portugal das novas evoluções do seu modelo Leaf, a série 3. Zero.

Trata-se de uma versão que inclui uma série especial e+, que beneficia de maior potência (217 cv) e uma maior autonomia (385 quilómetros) com um único carregamento. A acompanhar tudo isto a marca anuncia um investimento de dois milhões de euros para duplicar a rede de postos de carga rápida.

O automóvel elétrico mais vendido na Europa e em Portugal em 2018 passa a dispor de uma nova bateria de 62kWh, que, graças a um design inovador e engenharia inteligente, é 25% mais densa. O que se traduz num aumento de 55% na capacidade de armazenamento de energia. Recorre a 288 células em comparação com as 192 montadas na bateria de 40kWh.

Desta forma o Nissan Leaf 3.Zero e+ tem 40% mais de autonomia em comparação com os modelos dotados de baterias de 40kWh. O que lhe permite uma maior autonomia com um só carregamento e graças à sua maior potência permite um maior prazer de condução.

Simultaneamente esta nova versão do Leaf está dotada de uma nova geração do sistema NissanConnect EV com ecrã de oito polegadas , que permite mais serviços de conectividade.

O modelo prepara-se assim para comemorar um ano historicamente forte, pois alcançou números de vendas incomparáveis a tudo o que se tinha assistido em termos de automóveis elétricos na Europa e em Portugal, com cerca de 41 mil unidades entregues em todo o continente e 1593 no nosso país.

De referir que em Portugal o Nissan Leaf 3.Zero é vendido a partir dos 39.000 euros e que a série limitada e+ está disponível por 45.500 euros. As primeiras entregas estão previstas para maio na série normal e no verão para a variante mais desportiva.