Apresentações/Novidades Nissan IMQ traça caminho para futura geração de ‘crossovers’ Por

Uma das curiosidades do recente Salão Automóvel de Genebra foi o protótipo IMQ da Nissan. Uma demonstração de tecnologia e design que, de certo modo, traça a futura geração de ‘crossovers’.

Segundo a marca trata-se de uma interpretação de um conceito que conjuga uma ideia muito japonesa com inovações recentes viradas para aquilo a que chama Mobilidade Inteligente.

As dimensões do IMQ posicionam-o no centro do segmento C ‘crossover’ europeu, sendo que a sua estética é uma abordagem da linguagem de design da Nissan, que tem por base o emblema da marca integrado na grelha V-motion. A grelha funde-se verticalmente no capô horizontalmente no pára-choques dianteiro. O próprio capô possui recortes com pormenores cromados e o guarda-lamas ergue-se a partir das cavas das rodas e funde-se com a secção central.

Na secção traseira uma linha vertical desce do conjunto de luzes para desviar o ar pela lateral reforçando o desempenho aerodinâmico. Na extremidade superior é integrada uma nova interpretação do conjunto de luzes, do tipo ‘bumerangue’ da Nissan. A porta da bagageira em peça única funde-se nos guarda-lamas traseiras, replicando de certa forma o design do capô.

O visual exterior é complementado por jantes em liga leve de 22 polegadas com pneus personalizados Bridgestone Connect. Trata-se de um ‘calçado’ inteligente, que comunica para o condutor através da interface gráfica de utilizador. Os dados transmitidos incluem a carga dos pneus, a pressão, a temperatura, a aderência, o desgaste e o estado geral do pneu. Isto ajuda o IMQ a calibrar automaticamente os seus sistemas de controlo para que funcionem de forma otimizada.

Uma visão ou um estilo que reflete o papel da Nissan num crescente segmento de mercado onde lidera, sendo que no caso do IMQ, e para além linhas estéticas muito agressivas se faz apelo às soluções energéticas defendidas pela marca. A tecnologia e-Power é disso prova.

Trata-se de um sistema de acionamento de motor 100% elétrico que proporciona uma aceleração instantânea e linear. Um desenvolvimento aprofundado de uma tecnologia disponível atualmente em modelos comercializados pela Nissan como o Note ou o Serena, campeões de vendas no Japão.

No IMQ o e-Power produz uma potência máxima de 250kW. Uma potência que é canalizada através de um novo sistema de tração integral multi-motor, proporcionando um controlo preciso e independente de cada roda. A combinação de e-Power e tração integral (AWD) é ideal para condições de baixa aderência.

Pode dizer-se que este protótipo poderá vir a ‘desaguar’ num novo ‘crossover’ a surgir dentro de alguns anos, sendo que para já proporciona novas perspetivas sobre a visão tecnológica da Nissan, também espelhada pela versão ‘concept’ do sistema de assistência Nissan ProPilot que equipa o IMQ, que possui capacidade de condução autónoma avançada. Isto para além da tecnologia ‘Invisible-to-Visible’ da marca, revelada no passado mês de janeiro.