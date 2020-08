Desporto “Ninguém entende esta Desorientação Geral de Saúde constantemente em fora de jogo” Por

Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS, criticou a “desorientação” da Direção-Geral da Saúde (DGS), entidade que proibiu o desporto jovem ao mesmo tempo que autoriza a realização da Festa do Avante.

“Ninguém entende estes critérios de uma Desorientação Geral de Saúde constantemente em fora de jogo”, comentou o líder centrista, no Twitter.

A posição do presidente do CDS surgiu depois do partido emitir um comunicado a lembrar que a mesma DGS, que ontem emitiu orientações que proíbem o desporto jovem, está a definir as orientações para a realização da Festa do Avante, iniciativa do Partido Comunista Português.

“É incompreensível e um atentado contra a saúde física e mental das novas gerações”, insistiu o CDS, no comunicado assinado por Cecília Anacoreta Correia.