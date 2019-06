Motores Nico Muller oportunista no DTM em Misano Por

Nico Muller alcançou a sua primeira vitória no Campeonato Alemão de Carros de Turismo (DTM) de 2019, ao impor-se na segunda corrida do fim de semana em Misano, em Itália.

O suíço da Audi conseguiu na sua terceira época na disciplina regressar ao lugar mais alto do pódio depois de um jejum que durava desde 2016, depois de no confronto de hoje vencer diante de Phillip Eng e René Rast.

Muller estava no sítio certo na altura certa, pois aproveitou o infortúnio do seu companheiro de marca René Rast, que sofreu um furo quando liderava a prova. Depois conseguiu manter-se na frente de Eng, que foi o melhor representante da BMW e realizou uma grande recuperação, uma vez que largou apenas do nono lugar da grelha de partida.

Rast ainda ‘salvou’ o último lugar do pódio, depois de Robin Frinjs ter desperdiçado a possibilidade de terminar em terceiro, depois de um pião, após contacto com o seu companheiro de equipa Loic Duval.

O holandês da Audi teve de se contentar com a quarta posição, numa prova onde Pietro Fittipaldi logrou o seu primeiro top cinco no DTM, numa prova onde o brasileiro substituiu o adoentado Jamie Green.

Já o vicecampeão do Mundo de MotoGP, Andrea Doviziso, conseguiu ser melhor do que na corrida da véspera. Ainda assim o italiano da Ducati não evitou um pião com o seu Audi RS5 DTM quando estava na luta pelos pontos. Isso fê-lo terminar na ‘cauda’ do pelotão.

Em baixo o resumo deste segundo confronto do DTM em Misano.