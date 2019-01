Motores Nico Muller o mais rápido nos testes dos ‘rookies’ de Fórmula E em Marrocos Por

Tal como sucedeu na primeira prova da quinta temporada de Fórmula E, no dia seguinte à segunda prova Marraquexe foi ‘palco’ de testes para os estreantes na disciplina. E Nico Muller foi o mais rápido.

Aos comandos monolugar da Audi Sport Abt, o piloto suíço foi o mais rápido logo na sessão matinal ao efetuar uma volta ao Circuito Mulay Al-Hassan em 1m17,532s, para da parte de tarde repetir o feito e melhorar essa marca, ao registar o tempo de 1m17,074s.

Muller superou em uma décima o britânico James Rossiter, que guiou o monolugar da DS Techeetah, enquanto o italiano Antonio Fuoco foi o terceiro mais rápido no carro da Dragon, a duas décimas do tempo tempo. O holandês Nyck de Vries completou o top cinco, a bordo do Gen2 da Virgin.

Destaque ainda para o ex-piloto da Nissan Academy, Jann Mardenborough, que realizou a sexta marca aos comandos do monolugar da Nissan eDams, num contraste com o japonês Mitsunori Takaboshi, que também tripulou o carro da marca japonesa e efetuou apenas o 13º tempo.