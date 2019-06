Motociclismo Nevoeiro leva a cancelamento de corridas na Ilha de Man Por

A edição 2019 da ‘MAN TT Race’ – a mais famosa prova do mundo de corridas de motociclismo de velocidade em estrada – parece ensombrada. Depois da morte de um piloto no domingo foi a vez das corrida de hoje serem canceladas devido ao nevoeiro.

Não estando reunidas as condições mínimas de segurança numa prova que, em si, já é considerada como uma das mais perigosas do mundo, a organização teve mesmo de adiar as provas de Supersport (2ª corrida) e as qualificações de Lightweight, Fórmula Zero, Sénior Superstock e Sidecar.

Assim as mesmas prova terão lugar amanhã a partir das 10h45 (mesmas horas em Portugal).

As corridas da Ilha de Man estão já marcadas pela morte de Daley Mathison, que sofreu um acidente fatal durante a corrida de Superbike de domingo. Tudo aconteceu na terceira volta do Tourist Trophy.

Mathison, que foi transportado ao hospital mas não sobreviveu aos ferimentos, tinha 28 anos e tinha feito a sua estreia nesta perigosa prova em 2013, depois de três pódios na classe TT Zero. Uma carreira com 19 corridas.

Peter Hickman, que liderava na altura, acabou por ser declarado vencedor, já que a prova não foi retomada.