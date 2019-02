Motores Neuville inicia Rali da Suécia na liderança Por

Thierry Neuville começou o Rali da Suécia da melhor maneira, sendo o mais rápido na super especial de Karlstad, que deu início às hostilidades nesta segunda prova do Campeonato do Mundo de 2019.

O belga da Hyundai completou os 1,9 km do percurso em 1m34,9s, batendo o seu grande rival no WRC, Sebastien Ogier por oito décimas, enquanto o seu companheiro de equipa Andreas Mikkelsen realizou a terceira melhor marca, a mais de um segundo.

Tal como se esperava Ott Tanak foi o mais rápido dos pilotos da Toyota, mas só conseguiu o quarto registo, a quase dois segundos de Neuville e sendo apenas uma décima mais veloz do que Jari-Matti Latvala ficou logo atrás no segundo Yaris WRC. Teemu Suninen, o melhor dos homens da M-Sport Ford, fechou o top cinco.

Sem muita neve no percurso Sebastien Loeb não conseguiu andar ao nível do seus companheiros de equipa no terceiro Hyundai i20 Coupé WRC, e quedou-se por um modesto 15º tempo, sendo claramente batido na sua ‘manga’ pelo veterano Marcus Gronholm, que aos comandos de um Toyota Yaris WRC assistido pela equipa oficial realizou o oitavo tempo.

Gronholm mostrou que ‘quem sabe não esquece’, pois foi inclusivamente mais rápido do que Kris Meeke, no terceiro Toyota oficial. O britânico obteve apenas o 10º tempo.

Classificação após a 1ª PE

1º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) 1m34,9s

2º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Citroen) + 0,8s

3º Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Hyundai) + 1,1s

4º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) + 1,9s

5º Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila (Toyota) + 2,0s

6º Teemu Suninen/Marko Salminen (Ford) + 2,7s

7º Esapekka Lappi/Janne Ferm (Citroën) + 3,0s

8º Marcus Gronholm/Timo Rautiainen (Toyota) + 4,1s

9º Erik Pietarinen/Juho Raitanen (Skoda) + 4,4s

10º Kris Meeke/Sebastian Marshall (Toyota) + 4,4s