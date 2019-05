Motores Neuville garante que “a perna está bem” e que está a postos para o Rali de Portugal Por

Presente nos testes de preparação para o Rali de Portugal, Thierry Neuville garantiu que está pronto para a prova lusa do Campeonato do Mundo (WRC), apesar das sequelas físicas do acidente sofrido no Rali do Chile.

O belga da Hyundai ficou bastante ‘tocado’ na violenta saída de estrada sofrida na ronda sul-americana do WRC, mas adiantou já que os ferimentos sofrido foram ligeiros e que estará a postos na ronda lusa do campeonato.

“A perna está bem. Está a reestabelecer-se rapidamente e no geral sinto-me bem. Nós regressamos ao carro de competição e de imediato tivemos boas sensações, como nos dois últimos ralis”, declarou Neuville ao site oficial do campeonato.

Estando agora a 12 pontos de Sebastien Ogier no campeonato de pilotos, o piloto belga quererá agora repetir as duas vitórias conseguidas no ano passado em Portugal e na Sardena, de modo a recolar ao francês da Citroën na corrida ao título.