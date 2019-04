Motores Nestor Girolami vence corrida 2 em Hungaroring e lidera WTCR Por

Nestor Girolami lidera a Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), depois de vencer a segunda corrida do fim de semana em Hungaroring (Hungria) e ter sido terceiro na terceira.

O argentino da ALL-INKL logrou o seu segundo triunfo do fim de semana depois de se conseguir superiorizar aos dois pilotos que partiram das duas primeiras posições da grelha no primeiro confronto deste domingo, Jean-Karl Vernay e Daniel Haglof.

Girolami, que arrancara apenas de sexto, conseguiu depois ir-se afastando do francês da WRT e do sueco da PWR, que acabariam por acompanhá-lo no pódio, numa prova marcada por alguns toques, nomeadamente um entre Gabriele Tarquini e Yann Erhlacher, e onde Mikel Azcona acabaria por emergir na quarta posição, diante de Esteban Guerrieri, no segundo Honda Civic da ALL-INKL.

O toque entre Tarquini e Ehrlacher acabaria por promover Yvan Muller à sexta posição, e melhor representante da ALL-INKL neste segundo confronto, onde mais uma vez Tiago Monteiro não foi feliz, vindo a abandonar à nona volta.

Já na segunda corrida Norbert Michelisz saía da ‘pole’ e era o favorito do público da ‘casa’, mas Gabriele Tarquini partiu melhor e acabaria por chegar à liderança, deixando para trás o seu companheiro de equipa e Esteban Guerrieri, que procurou resistir enquanto pôde ao andamento endiabrado dos dois Hyundai i30 N da BRC.

O piso escorragio da pista húngara, devido à chuva miudinha que ia caindo de vez enquanto, acabou por levar Guerrieri a cometer um erro e sair de pista, provocando uma das duas entradas em pista do ‘safety car’.

Tarquini manter-se-ia à frente de Michelisz até final, com Yann Ehrlacher a ser o principal beneficiado com o abandono de Guerrieri, ao subir ao último lugar do pódio, ainda que também Girolami, que foi sexto atrás de Thed Bjork, também o tenha sido, pois sai da Hungria isolado na frente do campeonato.

Já Tiago Monteiro teve uma prova mais positiva que a anterior, terminando ‘à porta’ dos pontos, na 16ª posição, envolvido num pelotão onde o andamento foi muito equilibrado e as ultrapassagens muito difíceis de concretizar.

Classificação

Corrida 2

1º Nestor Girolami (Honda) 12 voltas

2º Jean-Karl Vernay (Audi) + 2,529s

3º Daniel Haglof (Cupra) + 3,507s

4º Mike Azcona (Cupra) + 5,260s

5º Esteban Guerrieri (Honda) + 5,260s

Corrida 3

1º Gabriele Tarquini (Hyundai) 17 voltas

2º Norbert Micheliz (Hyundai) + 0,739s

3º Yann Ehrlacher (Link & Co) + 1,535s

4º Mike Azcona (Cupra) + 1,785s

5º Thed Bjork (Link & Co) + 2,112s