Motores Nestor Girolami na ‘pole’ no WTCR em Hungaroring Por

Nestor Girolami vai partir da ‘pole position’ para a primeira corrida do fim de semana daT Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Hungaroring (Hungria), depois de uma qualificação onde Tiago Monteiro não foi além do 23º tempo.

O argentino da ALL-INKL, que já fora o mais rápido nos treinos de sexta-feira, conseguiu uma volta ao circuito magiar em 1m52,586s, batendo por 0,171s Yvan Muller, que aos comandos do melhor dos Link & Co foi durante parte da sessão o mais rápido.

Confirmando um bom acerto dos Honda Civic Type R TCR da ALL-INKL estão bem acertados para o traçado de Hungaroring Esteban Guerrieri realizou o terceiro melhor tempo, a 0,307s do seu compatriota e companheiro de equipa, dividindo a segunda linha da grelha para o confronto deste sábado com Aurélien Panis, a grande surpresa ao rubricar o quarto tempo no melhor dos Cupra Leon TCR.

Mas os Link & Co da Cyan Racing também parecem rápidos na pista húngara, já que Yann Ehrlacher e Thed Bjork conseguiram os quinto e sexto tempos, dividindo a terceira fila da grelga de partida, numa qualificação que viu Tiago Monteiro a debater-se com muitas dificuldades no Honda Civic # 18 da KCMG, ao quedar-se a 1,3 segundos de Girolami, sendo inclusivamente mais lento que o seu companheiro de equipa, o jovem húngaro Attila Tassi, autor do 18º tempo.

Resultado da qualificação

1º Nestor Girolami (Honda) 1m52,586s

2º Yvan Muller (Link & Co) 1m52,757s

3º Esteban Guerrieri (Honda) 1m52,893s

4º Aurélien Panis (Cupra) 1m52,955s

5º Yann Ehrlacher (Link & Co) 1m53,042s

6º Thed Bjork (Link & Co) 1m53,065s

7º Johan Kristofferson (Volkswagen) 1m53,158s

8º Jean-Karl Vernay (Audi) 1m53,217s

9º Augusto Farfus (Hyundai) 1m53,267s

10º Frederic Vervisch (Audi) 1m53,274s