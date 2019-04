Motores Nestor Girolami ganha corrida 1 no WTCR na Hungria Por

Fazendo jus à ‘pole position’ conquistada de manhã, Nestor Girolami impôs-se na primeira corrida do fim de semana da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Hungaroring (Hungria).

O argentino da ALL-INKL largou bem e destacou-se no momento da partida, apesar das tentativas que Yvan Muller fez para lhe ganhar a liderança. Depois Girolami controlou sempre o francês da Link & Co Cyan Racing.

Muller embora tenha tentado chegar à primeira posição, teve também de se preocupar com os ataques de Esteban Guerrieri, que aos comandos do outro Honda Civic TCR da ALL-INKL nunca deu um momento de descanso ao francês, que até ao final defendeu com ‘unhas e dentes’ a segunda posição.

Atrás dos três homens da frente emergiu Jean-Kark Vernay, autor de um arranque fulgurante que lhe valeu a quarta posição final. Ainda assim o francês do Audi da WTR nunca teve um momento de sossego, já que Aurélien Panis foi um inconformado quinto classificado. O francês do Cupra ainda chegou a lutar por posição com Yann Ehrlacher, até o francês da Link & Co sofrer um toque de Frederic Vervisch que lhe valeu o abandono, devido a um empeno de uma das rodas traseiras do seu carro. O belga acabaria por concluir a prova na sexta posição.

Já Tiago Monteiro teve uma corrida para esquecer. Largando da 23ª posição o piloto português ainda chegou a rodar entre os 15 primeiros nas voltas iniciais, mas depois foi perdendo cada vez mais andamento vindo a concluir num modelo 21º lugar.

Classificação final

1º Nestor Girolami (Honda) 12 voltas

2º Yvan Muller (Link & Co) + 0,475s

3º Esteban Guerrieri (Honda) + 0,926s

4º Jean-Karl Vernay (Audi) + 1,846s

5º Aurélien Panis (Cupra) + 2,265s

6º Frederic Vervisch (Audi) + 2,851s

7º Thed Bjork (Link & Co) + 3,446s

8º Johan Kristofferson (Volkswagen) + 4,038s

9º Augusto Farfus (Hyundai) + 4,907s

10º Norbert Michelisz (Hyundai) + 5,259s