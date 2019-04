Motores Nelson Saramago defende liderança do Troféu Polaris no Raid da Ferraria Por

Nelson Saramago é o líder do Troféu Polaris RZR após a disputa das três primeiras provas da temporada nacional de todo-o-terreno. Comando que irá defender este fim de semana no Raid da Ferraria.

Nesta 32ª edição do evento que o Centro Cultural Recreativo e Desportivo da Ferraria leva a cabo nos concelhos de Abrantes e Gavião, haverá também de seguir o desempenho do jovem Tiago Guerreiro.

Aos comandos de um Polaris RZR RS1 o estreante venceu as últimas jornadas desta competição destinada ao modelo do construtor norte-americano e ocupa a segunda posição do troféu, à frente de David Gomes, vencedor da prova de abertura, em Góis.

O 32º Raid TT da Ferraria disputa-se nos dias 27 e 28 de abril e vai percorrer as pistas. A prova arranca no sábado com a realização da primeira etapa que compreende um setor seletivo de 42,5 quilómetros. No domingo os concorrentes terão pela frente uma dupla passagem por um troço com 88 quilómetros.