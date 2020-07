Nas Notícias Naya Rivera desaparecida, filho de 4 anos encontrado sozinho no barco Por

A atriz norte-americana Naya Rivera, conhecida pelo papel de Santana Lopez na ‘Glee’, está dada como desaparecida, depois do filho de 4 anos ter sido encontrado sozinho no barco, no lago Piru, na Califórnia (EUA).

De acordo com o xerife Eric Buschow, a atriz foi vista pela última vez quando alugou um barco, no qual embarcou juntamente com o filho.

Três horas depois, um velejador descobriu o barco à deriva, com o menino de 4 anos a bordo.

O filho de Naya Rivera terá dito às autoridades que a mãe tinha ido nadar.

“A criança estava com um colete salva-vidas e outro foi encontrado no barco”, pormenorizou o xerife.

Foram iniciadas buscas pelo ar e com uma equipa de mergulhadores, segundo avançou a CNN.

O filho de Naya Rivera é fruto de um casamento com o ator Ryan Dorsey, que durou quase quatro anos, com o divórcio a ser oficializado em junho de 2018.