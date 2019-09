Navio russo com amoníaco e gasóleo está a arder em porto norueguês

Uma traineira russa com um tanque cheio de amoníaco e cerca de 200.000 litros de combustível a bordo está em chamas num porto do norte da Noruega e as autoridades evacuaram as áreas vizinhas por risco de explosão.

O incêndio, que deflagrou no navio ‘Bukhta Naezdnik’, atracado no porto de Breivika, na Noruega, começou na quarta-feira, segundo a estação norueguesa NRK, adiantando que as autoridades receiam uma explosão.

Segundo a NRK, que divulgou fotos e vídeos que mostram o navio a arder e coberto de fumo espesso, adiantou que cerca de 100 pessoas foram retiradas da zona.

O site de pesquisa de navios FleetMoon refere que a origem do incêndio deverá ter acontecido quando cordas, óleo e materiais plásticos que estavam na traineira se incendiaram, mas não explica como é que o incidente terá começado.

O mesmo site afirma que os 29 tripulantes já foram retirados do navio e quase todos foram levados para o hospital por possível inalação de fumo.