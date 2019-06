NATO saúda decisão de julgar suspeitos de abate de avião do voo MH17

A NATO saudou hoje a decisão de levar a julgamento por homicídio quatro suspeitos de terem causado a queda do avião do voo MH17 da Malaysia Airlines, anunciada pela Comissão Internacional de Investigação.

“Saúdo o anúncio da Comissão Internacional de Investigação de que quatro suspeitos serão julgados por crimes relacionados com a queda do avião do voo MH17 da Malaysia Airlines em julho de 2014”, disse, em comunicado, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla inglesa), Jens Stoltenberg.

Esta decisão, salientou ainda, “é um marco importante nos esforços para ser revelada toda a verdade e assegurar que é feita justiça à morte de 298 pessoas de 17 países”.

O anúncio foi feito hoje, em Haia, devendo o julgamento dos quatro acusados – três ucranianos e um russo – iniciar-se em 09 de março de 2020.

Os réus serão julgados na Holanda pela autoria do ataque com um míssil que, em 17 de julho de 2014, matou os 283 passageiros (196 deles de naturalidade holandesa) e 15 tripulantes do voo MH17 da Malasyia Airlines, na zona de conflito armado no leste da Ucrânia, a zona separatista da antiga República soviética, quando viajava entre Amesterdão e Kuala Lumpur.

Segundo a Comissão Internacional de Investigação, liderada pela Holanda, o Boeing da Malasyia Airlies foi abatido por um míssil proveniente da 53.ª brigada antiaérea russa, baseada em Kursk (na Rússia).