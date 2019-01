Motores Nasser Al-Attiyah reforça comando do ‘Dakar’ com regresso às vitórias Por

Nasser Al-Attiyah reforçou a liderança da classificação geral dos automóvel no Rali Dakar 2019 depois de hoje vencer a oitava etapa, entre San Juan de Marcona e Pisco, no Per.

O piloto do Qatar bateu por 7m48s o polaco Jakub Przygonski, enquanto Giniel De Villiers, companheiro de equipa de Al-Attiyah na Toyota, foi o terceiro, a 8m28s do líder do rali.

Este resultado permite que Nasser Al-Attiyah caminhe decidido para a vitória na prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial, onde agora possui mais de 46 minutos de vantagem sobre o segundo classificado, que depois desta tirada passou a ser Nani Roma.

O espanhol da Mini X-Raid foi o quarto na etapa, a oito minutos e meio de Al-Attiyah, mas beneficou do facto de Stéphane Peterhansel ter perdido 24m24s para o piloto do Qatar para ‘roubar’ a segunda posição da ‘geral’ ao seu companheiro de equipa.

Em atualização