Nasser Al-Attiyah parte confiante para mais um ‘Dakar’

Com o Rali Dakar 2016 a iniciar-se hoje no Peru, Nasser Al-Attiyah é um dos nomes a concentrar sobre si as atenções.

O piloto do Qatar alinha mais uma vez aos comandos de uma Toyota Hilux Overdrive a gasolina (motor V8), de tração integral, cujos argumentos são por demais conhecidos.

Vencedor da prova em 2011 e 2015, Al-Attiyah conhece bem a concorrência e venceu-a em outubro, quando se impôs no Rali de Marrocos. Por isso mostra-se confiante para este ‘Dakar’: “Marrocos deu-nos uma grande dose de confiança. Temos um bom carro, e depois de termos terminado em segundo no ano passado e continuando a progredir o nosso objetivo é oferecer a vitória à Toyota”.

Há quatro décadas que o construtor japonês não vence a prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial, pelo que o piloto qatari espera quebrar esse ‘jejum’ ciente de que o rali deste ano tem a particularidade de se disputar no Peru e ter mais dunas do que os anteriores.

“Este ‘Dakar é muito diferente dos precedentes. Vai ser num só país e 60 por cento do percurso é composto por areia e dunas. Será uma corrida difícil e mais curta. Será preciso manter-nos concentrados e não perder tempo com a navegação”, alerta Nasser Al-Attiyah.

O piloto do Médio Oriente sabe bem o que o separou do triunfo em 2018: “No ano passado pequenos problemas penalizaram-nos, pois tínhamos um novo 4×4. Mas demonstramos a nossa capacidade para ganhar. Na Peugeot o número fez a força com três pilotos em redor de um líder. Este ano a Mini recuperou-os”.