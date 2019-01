Motores Nasser Al-Attiyah dá primeira vitória à Toyota no Rali Dakar Por

Depois de em 2017 ter ficado perto do triunfo na competição de automóveis do Rali Dakar, Nasser Al-Attiyah não deixou desta vez fugir a vitória.

O piloto do Qatar deu à Toyota a sua primeira vitória na prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial, tirando bom partido da sua consistência e da fiabilidade da Hilux Overdrive # 301 preparada na África do Sul.

Al-Attiyah concluiu o rali com mais de 46 minutos de vantagem sobre o espanhol Nani Roma, e quase duas horas sobre Sebastien Loeb, que a par de Stéphane Peterhansel, desistente da véspera, foi o grande derrotado da 41ª edição do ‘Dakar’.

Carlos Sainz também sofreu um duro revés quando se atrasou bastante no começo da prova, perdendo desde logo a possibilidade de repetir o triunfo de 2018. No entanto o veterano piloto espanhol brilhou neste último dia de rali e foi o mais rápido na especial de 112 quilómetros que integrava a etapa que ligou Pisco a Lima, capital do Peru.

Loeb bem tentou sair da prova sul-americana com mais uma vitória em etapas, mas ficaria a 42 segundos de Sainz, com Cyril Després a completar um bom resultado de conjunto da X-Raid ao ser terceiro a 2m31s do espanhol. O francês conclui a prova na quinta posição da ‘geral’, atrás do polaco Jakub Przygonski, que acaba o rali como segundo melhor representante dos Mini presentes na prova.

Destaque ainda para Filipe Palmeiro, que no banco da direita do Mini # 321 de Boris Garafulic obteve neste último dia o melhor resultado em etapas da da dupla luso-chilena neste ‘Dakar’ ao ser sétima. A equipa termina numa notável oitava posição final.

Classificação final

1º Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota) 34h38m14s

2º Nani Roma/Alex Haro (Mini) + 46m42s

3º Sebastien Loeb/Daniel Elena (Peugeot) + 1h54m18s

4º Jakub Przygonski/Tom Colsoul (Mini) + 2h28m31s

5º Cyril Despres/Jean-Paul Cottret (Mini) + 2h48m43s

6º Martin Prokop/Jan Tomanek (Ford) + 3h30m56s

7º Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Mini) + 4h30m56s

8º Boris Garafulic/Filipe Palmeiro (Mini) + 7h57m58s

9º Giniel de Villiers/Dir Von Zitzewitz (Toyota) + 7h59m16s

10º Ronan Chabot/Gilles Pillot (Toyota) + 8h09m58s