‘Nasceu’ o primeiro Cupra elétrico

A Cupra – marca desportiva ligada à Seat – revelou o seu primeiro modelo elétrico. Chama-se el-Born e deverá chegar ao mercado no próximo ano.

Para já o fabricante de Barcelona não revela muitos pormenores sobre esta novidade, mas já divulgou as primeiras imagens e vão se sabendo algumas características, nomeadamente a sua autonomia.

O novo modelo assenta na plataforma MEB do Grupo Volkswagen

É um dos aspetos prioritários quando se fala num automóvel elétrico, sendo que no caso do Cupra el-Born o seu raio de ação pode chegar aos 500 km com um único carregamento, sendo que com um carregador rápido será possível carregar em 30 minutos a energia suficiente para 260 km.

O novo modelo será desenhado e desenvolvido em Barcelona, utilizará a plataforma MEB do Grupo Volkswagen – concebido apenas para veículos elétricos – e será fabricano na unidade industrial de Zwickau, na Alemanha.

O Cupra el-Born vai aliar o requinte ao caráter desportivo da marca

Também já se sabe que disporá de Controlo Adaptativo do Chassis Sport (DCC Sport) exclusivamente desenvolvido para o el-Born, permitindo combinar a altura de condução desportiva do carro com um sistema que adapta o veículo a quaisquer condições, melhorando o comportamento dinâmico.

O el-Born estará dotado de uma bateria de iões de lítio de 82 kWh, que alimenta um motor elétrico, oferecendo uma aceleração instantânea de 0 a 50 km/h em somente 2,9 segundos.

A bordo este Cupra elétrico incorpora um ‘head-up’ display de realidade aumentada, assim como um ecrã central para servir o sistema de info entretenimento, para além de um habitáculo de desenho desportivo, visível em detalhes como o volante ou os bancos.