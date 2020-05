Motores Nascar recomeça ainda este mês Por

A Nascar deverá ser a primeira competição automóvel a recomeçar nos Estados Unidos.

Muito embora o estado da Carolina do Norte tenha impedido inicialmente Charlotte de receber aquela que seria a primeira das provas a disputar-se no reinício da época, os responsáveis pelo principal campeonato de stock-cars anunciaram um recomeço para este mês de maio.

Os Estados Unidos têm o maior número de infetados e mortes devido à pandemia de Covid-19, mas à imagem do que defende o presidente norte-americano, Donald Trump, e a admnistração em Washington, alguns estados vão recomeçar a atividade económica, nomeadamente alguns situados no sul do país.

A Nascar anunciou entretanto que a época 2020 da Cup Series iria recomeçar a 17 de maio em Darlington, na Carolina do Sul. Uma prova que será a primeira de sete, todas disputadas à ‘porta fechada’, realizadas em 11 dias em dois circuitos diferentes, sendo que o outro será mesmo Charlotte.

Mas o Texas poderá ser a pista seguinte, já que o responsável pelo traçado de Fort Worth, Eddie Gossage, referiu: “O governador do Texas deu-nos luz verde para correr. Trabalhamos para encontrar uma data. O nosso desporto é de um carro único, já que os nossos concorrentes não têm contacto físico, ao contrário do que sucede com a maioria dos outros desportos”.