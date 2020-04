Motores Nascar: Kyle Larson perde lugar para Matt Kenseth Por

Matt Kenseth vai substituir Kyle Larson na Chip Ganassi Racing, tripulando o Chevrolet # 42 no que resta da temporada na Nascar Cup.

O campeonato principal dos ‘stock-cars’ americanos está suspenso devido ao Covid-19, mas a Ganassi tratou de tirar Kenseth da sua ‘reforma’ antecipada, que iniciara em 2017.

“É uma oportunidade inesperada para mim”, admitiu Kenseth, que tinha competido pela última vez com um Ford da Roush Fenway Racing, depois de vários aos a tripular Toyota da Joe Gibbs Racing.

O novo titular do Chevrolet ZL # 42 diz que esta nova realidade era impensável há pouco tempo: “Não posso dizer que as corridas fizessem parte dos meus projetos há duas semanas. Depois de ter tido algum tempo para refletir e ver as circunstâncias únicas em que vivemos pareceu-me que o ‘timing’ e a oportunidade para regressar eram perfeitos”.

“Sei que tenho muito trabalho pela frente para reencontrar o ritmo num prazo curto, mas estou pronto a enfrentar o desafio. Estou ansioso trabalhar de novo com Kurt (Busch, o outro piloto Ganassi) e encontrar pelos novos membros da equipa CGR e assumir o volante de um Chevrolet”, declarou ainda Matt Kenseth.

O piloto de 42 anos tem no seu currículo 39 vitórias – entre elas duas nas 500 Milhas de Daytona, em 2009 e 2012 – e alinhou em 665 provas da Nascar Cup.