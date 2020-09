Desporto “Não vi Rodolfo Reis indignado com acusações a Pinto da Costa”, dispara Jaime Antunes Por

O antigo capitão do FC Porto disse que “tudo no Benfica” no metia “nojo”, num comentário aos processos em que Luís Filipe Vieira está envolvido. Jaime Antunes lembra que Pinto da Costa já foi alvo de “18 acusações” e acusa comentadores do FC Porto de “terrorismo comunicacional”.

Jaime Antunes manifesta-se indignado com as recentes declarações de Rodolfo Reis, que atacou o clube da Luz de forma corrosiva. “Tudo o que envolve o Benfica mete-me nojo”, afirmou o antigo capitão do FC Porto, num programa de debate desportivo da CMTV.

No mesmo canal, o antigo candidato à presidência do Benfica foi igualmente duro nas palavras, considerando que há “terrorismo comunicacional” nos comentadores afetos ao FC Porto.

“Essa gente faz terrorismo comunicacional em relação ao Benfica. Falo dos comentadores do FC Porto. E não os vi indignados [no passado]. Eu não vi o Rodolfo indignar-se com as sucessivas acusações a Pinto da Costa, ao longo dos tempos. O presidente do FC Porto foi 18 vezes acusado. Foi absolvido, mas foi 18 vezes acusado”, referiu Jaime Antunes, citado pelo jornal Bancada.

“Estamos a assistir a um julgamento popular do presidente do Benfica. Não tenho procuração para defender o presidente do Benfica, mas aquilo que tem acontecido é de todo inaceitável”, acusou ainda o antigo dirigente do Benfica.

Jaime Antunes considera que a exposição mediática a que Luís Filipe Vieira tem sido sujeito “não se justifica”, em particular na Operação Lex, dado o crime que é imputado ao dirigente encarnado (recebimento de vantagem indevida), que é “menos grave” do que o crime de corrupção pelo qual poderão responder ex-juízes desembargadores.

“O presidente do Benfica foi acusado num processo onde existem 16 ou 17 acusados, entre os quais ex-juízes desembargadores, acusados de corrupção. Ou seja, temos um quadro num processo jurídico em que membros altamente qualificados do nosso aparelho de Justiça são acusados da prática de crimes com grande gravidade. E sobretudo atendendo à responsabilidade dessas pessoas em causa”, enquadrou.

Jaime Antunes defende qu Luís Filipe Vieira surge no processo “apenas porque meteu uma cunha”.

O antigo dirigente não compreende a forma como Vieira tem sido tratado nos programas televisivos e aponta o dedo a comentadores afetos ao FC Porto.

“Estamos a assistir a um julgamento popular de Luís Filipe Vieira, apenas porque ele é presidente do Benfica. Estamos a assistir a uma situação de terrorismo comunicacional, que é isolar a acusação de Luís Filipe Vieira num processo em que as acusações são muito graves e que deveriam preocupar os cidadãos deste país”, realçou o empresário.

Para Jaime Antunes, o presidente do Benfica tem sido alvo de uma campanha que o coloca no centro de uma investigação criminal quando, na verdade, “está apenas envolvido em dois casos”, sendo que “num deles é acusado e no outro é arguido”.