“Não tenham medo de dizer não à violência doméstica”, apela o PR

O Presidente da República apelou hoje aos portugueses para que tomem posição perante a violência doméstica e não tenham medo de a , congratulando-se com a perspetiva de “multiplicação” de espaços de apoio às vítimas.

“Numa sociedade civilizada e democrática é intolerável a violência doméstica. E esse é o primeiro apelo que faço hoje: não tenham medo de dizer não à violência doméstica”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, após ter visitado o Espaço Júlia – Resposta Integrada de Apoio à Vítima, em Lisboa, no Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres.

Com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, ao seu lado, o chefe de Estado expressou reconhecimento à “junção de vontades” de que é feito o Espaço Júlia: “Porque está aqui a Junta de Freguesia [de Santo António], porque está aqui a Polícia de Segurança Pública (PSP), porque estão aqui técnicos, está aqui o Centro Hospitalar [Universitário de Lisboa Central], está aqui o Ministério Público”, assinalou.

“Está aqui, como também está no Porto e em Oeiras. E vai estar nas várias capitais de distrito. E há de estar mais rapidamente no Campus de Justiça. A ideia é responder com uma estrutura ainda mais abrangente, mas com a mesma paixão, a mesma competência aqui revelada”, acrescentou o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa destacou em particular a “boa notícia” da abertura de um espaço semelhante no Campus de Justiça, em Lisboa, “mais próximo do Ministério Público, encurtando prazos”.

“E, além disso, o senhor ministro também já disse que não há neste momento nenhuma nova estrutura, quer da PSP, quer da Guarda Nacional Republicana (GNR) que não contemple à partida um espaço para este efeito”, realçou, explicando que “a ideia é, para que não tenha de haver a concentração na área de Lisboa e na área do Porto de vítimas vindas de todo o país, haver uma dispersão por todo o território português”.

Interrogado se o Governo tem atuado bem nesta matéria, o chefe de Estado respondeu: “Sim. Eu penso que nem é só o Governo, acho que é Portugal e os portugueses”.

No seu entender, “infelizmente acordou-se muito tarde”, em Portugal e no resto do mundo, mas “o que é facto é que há uma resposta que tem vindo a ser dada, e a multiplicação dessa resposta é fundamental”.

“Por isso, eu diria que o facto de haver a ideia de multiplicar a resposta é sinal de que se quer mesmo responder a um problema que é grave na sociedade portuguesa”, considerou.

O Presidente da República e o ministro da Administração Interna estiveram cerca de meia hora no Espaço Júlia, sem a presença da comunicação social, e à saída Marcelo Rebelo de Sousa deixou um “apelo a todos os portugueses, sem exceção, para que percebam a gravidade da violência doméstica e não tenham medo de tomar posição perante ela, não tenham medo de , sempre que isso se impuser”.

Às vítimas, pediu que “não tenham medo de defender os seus direitos”, salientando que sabe como “isso é difícil, porque há agressores muito próximos que pressionam muito, que condicionam muito o seu comportamento”.

O chefe de Estado relatou que durante a visita chegaram a este espaço em Lisboa mulheres vítimas de violência doméstica, mas com as quais não se cruzaram: “Não, porque se respeita a privacidade e, portanto, nós estávamos numa zona e entraram discretamente conduzidas para onde deviam ser conduzidas para estarem, dentro da situação, que é sempre dramática, relativamente mais à vontade para contarem os seus casos”.