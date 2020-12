Nas Notícias “Não temos o direito de estar fartos. Fartos estão os doentes, as pessoas que estão a tratar dos doentes e quem nos abastece” Por

Miguel Sousa Tavares está em isolamento depois de contactar com um familiar que testou positivo à covid-19 e vai passar o Natal e a passagem de ano sozinho. Apesar disso, lembra que é preciso encarar as coisas com sorriso.

“Passar o Natal e o Ano Novo é mau mas é preciso fazer boa cara a estes tempos e esperar que melhores tempos possa vir”, disse o comentador na TVI.

Miguel Sousa Tavares entende que as pessoas não devem evidenciar sinais de fadiga em relação às medidas de combate e controlo da pandemia e lembra quem são as pessoas que, ainda assim, o podem fazer.

“Nós não temos o direito de estar fartos. Fartos estão os doentes, as pessoas que estão a tratar dos doentes, as pessoas que nos abastecem quando estamos isolados, esses é que têm o direito de estar fartos”, disse Miguel Sousa Tavares.

O comentador e escritor lamenta ainda que algumas pessoas acreditem que “isto não seja tão grave como se diz” e façam filas para compras de Natal.

“Isto foi fácil no princípio, as palmas à janela, toda a gente a escrever diário do confinamento.”

Sousa Tavares diz que a pandemia chegou a sociedades “que estavam habituadas a facilidade e egoísmo” e lamenta que as pessoas não percebam a dificuldade destes tempos.

“Em África não vemos manifestações”, disse Miguel Sousa Tavares, referindo que acredita na eficácia das vacinas e criticando quem as questiona.

“A malta das redes sociais acha-se mais conhecedora cientificamente que os cientistas”, lamentou.

E Sousa Tavares não se fica por aqui e diz que o movimento contra as vacinas “é perigoso”.