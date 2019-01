Nas Notícias “Não te vi crescer, enlouqueci tantas vezes e nunca mais fui a mesma”, diz mãe de Rui Pedro Por

Filomena Teixeira luta diariamente para encontrar o filho que foi embora em circunstâncias que ainda hoje desconhece. O paradeiro do rapaz ainda é incerto e, por altura, em que se assinala o seu 32.º aniversário, a mãe do rapaz de Lousada partilhou um texto carregado de emoção e sentimento. “Não te vi crescer, roubaram-me essa oportunidade, enlouqueci tantas vezes, nunca mais fui a mesma… “, diz.

É com uma dor que esta mãe vive, uma dor que o país conhece há vários anos, tantos como aqueles que Rui Pedro tem desde o seu desaparecimento.

O rapaz desapareceu de Lousada ainda menino mas Filomena jamais esquece o filho.

“Filho, recordo-te num misto de emoções: alegria e tristeza. Alegria, porque te tive e fazes parte de mim. Tristeza, porque te levaram e não tive a oportunidade de te ver crescer a partir dos 11 anos. Neste dia, espero que te lembres ainda do quanto me fizeste feliz”, começou por escrever Filomena, num texto que partilhou através de um jornal local.

Filomena lembra a paixão do filho por animais e as habilidades com a eletrónica e a ligação à família.

“A tua imaginação fértil e o teu riso contagiavam, assim como os teus olhos e pestanas fora do comum”, recorda, lembrando também que “todos na família têm histórias” com Rui Pedro.

A mãe de Rui Pedro aproveita a ocasião para lembrar alguns momentos que estavam, até agora, no foro privado da família.

“- Mãe, estás triste? – Não, filho, cansada! – O que tu precisas é disto… (Subitamente vai à dispensa e sai com uma máscara horrível de Carnaval e começa a cantar: “eu sou aquele que tu queres e mais ninguém, amor é só querer e eu só quero bem”). (Beijinhos) – E agora o que queres? – Leite (respondeu-me). – Logo vi (beijos)”, recorda a mãe de Rui Pedro.

Filomena Teixeira explica ainda como tem vivido ao longo dos anos desde que o filho desapareceu.

“Não te vi crescer, roubaram-me essa oportunidade, enlouqueci tantas vezes, nunca mais fui a mesma… “

