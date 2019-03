Internacional “Não sou homem nem mulher”, assume Sam Smith Por

O cantor Sam Smith assumiu a orientação de género, garantindo que não é “nem homem nem mulher”. Revelando ser não-binário, o artista confessou ainda que já pensou em mudar de sexo.

Em conversa com Jameela Jamil, que promove entrevistas informais no Instagram, Sam Smith explicou que não se sente nem homem, nem mulher, mas sim “algo no meio”.

“Sempre tive uma mente muito aberta quanto à minha sexualidade, por isso tentei mudar a forma como também encarava o conceito de género”, argumentou.

O cantor assumiu assim ser não-binário, ou seja, alguém que não se identifica com um dos dois géneros dominantes.

“Sou uma mistura de diferentes aspetos”, acrescentou: “Tu és a tua própria criação especial”.