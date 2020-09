Desporto “Não quero que o Benfica conquiste um título europeu. Fico chateado”, diz Villas-Boas Por

Técnico do Marselha, André Villas-Boas, compreende festejos dos adeptos, após derrota do PSG, diante do Bayern Munique, na final da Champions. E dá o seu próprio exemplo, como adepto do FC Porto.

“Se o Benfica conquistar um título europeu fico chateado”, afirmou André Villas-Boas, nesta sexta-feira, durante uma conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Paris-Saint-Germain.

Os parisienses são o próximo adversário e, curiosamente, a equipa que suscitou um recente festejo na cidade de Marselha.

Após derrota do Paris-Saint-Germain no final da Liga dos Campeões, em Lisboa, diante do Bayern de Munique, dezenas de adeptos do Marselha saíram às ruas.

E André Villas-Boas compreende-os, porque, segundo defende, cada um tem a sua forma de lidar com a rivalidade.

“Não quero que o Benfica conquiste um título europeu. Quero que perca. Prefiro ser realista do que hipócrita”, complementou o treinador português, citado pelo jornal Bancada.

Na próxima jornada da liga francesa, o Olympique vai defrontar o Paris Saint-Germain.