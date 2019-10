Motociclismo “Não pude evitar a queda devido ao vento” diz Miguel Oliveira em Phillip Island Por

Este foi um dia que Miguel Oliveira não esquecerá tão cedo. No quarto treino livre do Grande Prémio da Austrália de MotoGP sofreu uma queda depois da sua KTM RC16 ter sido fustigada por uma fortíssima rajada de vento.

Felizmente para o piloto português da Tech3 saiu do acidente sofrido na curva um do Circuito de Phillip Island apenas com hematomas nas mãos, enquanto moto # 88 saiu bastante danificada.

Miguel ainda passou pela clínica do traçado situado a sul de Melbourne, e embora não tenha sido detetada nenhuma lesão ainda não se sabe se irá participar na qualificação – se ela se efetuar amanhã de manhã – e na corrida.

É que a qualificação foi cancelada e poderá, se for possível, ser realizada domingo antes da corrida. O vento e o acidente do piloto de Almada motivou inclusivamente o fim antecipado da quarta sessão de treinos livres, devido a questões de segurança.

Mais tarde Miguel Oliveira falou do acidente sofrido: “Não muito a dizer do dia hoje. As condições eram muito complicadas para toda a gente. Não consegui evitar cair na primeira curva devido ao vento. Na minha opinião não era seguro ir para a pista, mas infelizmente até acontecer algo não podemos dizer nada com segurança”.

“Infelizmente aconteceu-me a mim. Tenho apenas de estar agradecido por estar inteiro e ver se estarei em forma amanhã, porque de momento as minhas mãos são o maior problema. Vamos fazer um exame de manhã para ver a minha condição”, acrescentou o piloto português.