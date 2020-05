Nas Notícias “Não podemos encerrar a economia se houver segunda vaga”, defende Rui Rio Por

O presidente do PSD prometeu continuar a cooperar com o Governo (PS) na gestão da pandemia, mas alertou que não vai aceitar um “encerramento da economia” se acontecer uma segunda vaga da covid-19, prevista para o inverno.

O alerta foi deixado por Rui Rio, à saída da reunião com António Costa, na qual foi debatida a política de desconfinamento.

“Há uma probabilidade de termos uma segunda onda da epidemia no inverno. Se isso acontecer não podemos encerrar a economia como em abril, se não a economia não aguenta. Em junho, tem de se decidir como proceder no caso de uma segunda vaga no inverno”, afirmou o líder laranja.

Questionado sobre as recomendações que deixou para a política de desconfinamento, Rui Rio garantiu que o PSD está “de acordo com o que o Governo pretende fazer”.

Recusando comentar a polémica em torno de Mário Centeno, porque tal seria “deselegante”, o líder social-democrata reforçou que o PSD vai manter “uma postura de cooperação com o Governo no combate à epidemia”.