“Não podemos cometer na Páscoa o erro do Natal”, avisa Raquel Duarte

A médica pneumologista Raquel Duarte, que apresentou uma proposta de desconfinamento na última reunião do Infarmed, insistiu na necessidade de manter quase tudo fechado até à Páscoa, para não se repetir “o erro” do Natal.

“Não podemos correr o risco de ter uma quarta vaga. Não nos podemos dar ao luxo de voltar a fechar a sociedade”, frisou a especialista, defendendo que é preferível não apontar datas precisas para a reabertura do país.

“Não podemos cometer na Páscoa o erro que cometemos no Natal. Espero que se tenha aprendido bem a lição e que ninguém cometa o mesmo erro, que não foi só o da ceia de Natal, mas toda a movimentação possível nessa época”, alertou.

A pneumologista insistiu: “O meu conselho é que não haja Páscoa este ano, que as pessoas se mantenham dentro do seu agregado familiar e que não andem de um lado para o outro em grandes concentrações familiares”.

De acordo com Raquel Duarte, “é obrigatório” que o desconfinamento seja acompanhado pelo “desfasamento dos horários laborais e dos horários escolares”.

“Não temos de entrar nem de sair todos à mesma. É claro que se tem de ser sensato, e tendo em conta que as crianças mais pequenas são levadas às escolas pelos pais é evidente que vai ter de haver alguma coerência, mas tem de se desfazer as horas de ponta”, explicou a especialista, em entrevista ao Diário de Notícias.

“Tem de se mudar a rotina, temos mesmo de reduzir as horas de ponta. Não as podemos ter se queremos reduzir a transmissibilidade da doença. E é possível fazê-lo. Não precisamos todos de entrar às 8h30 ou de sair às 12h00 ou às 13h00 para se almoçar e ir até à restauração. Tem de ser uma mudança transversal em todos os setores. E tem de ser agora. Já aprendemos muita coisa, com o facto de muitos terem estado em teletrabalho e de se ter percebido que há muita coisa que pode ser feita à distância, e tem de ser agora, não o podemos fazer depois de uma quarta vaga. Repito, não nos podemos dar ao luxo de ter uma quarta vaga”, finalizou.