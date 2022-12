Nas Notícias “Não me contactou a mim que tive a casa inundada”, queixa-se António Costa Por

António Costa foi questionado sobre as razões que o levaram a não ter contactado Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, na sequência das inundações que fustigaram a capital e a zona metropolitana de Lisboa nos últimos dias.

O primeiro-ministro diz que teve a casa alagada e também não recebeu qualquer chamado por parte do autarca lisboeta.

“Olhe, pode pergunte-lhe porque é que ele não me contactou a mim, que tive a casa inundada”, respondeu António Costa, após deixar o púlpito, após a conferência de imprensa no Conselho Europeu, em momento transmitido pela CNN Portugal.

Residente em Benfica, António Costa aconselhou um membro da comunicação social a não se preocupar com o assunto da ausência de diálogo com Carlos Moedas a respeito desta situação.

“Não se preocupe com o assunto”, disse, prosseguindo com um desejo de “bom natal”, disse o primeiro-ministro, não escondendo que se tiver de conversar com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa o fará.

“Se for necessário contactá-lo-ei, qual é o problema?”, questionou em jeito lacónico o primeiro-ministro de Portugal, enquanto encolhia os ombros.

Moedas já respondeu

O presidente da autarquia lisboeta não deixou o primeiro-ministro sem resposta e avisou que está disponível para todos os lisboetas.

“Eu fui eleito pelos lisboetas. Estarei aqui com os lisboetas e pelos lisboetas. Usando as palavras do senhor primeiro-ministro: ‘Tem de se habituar a isso'”, disse Carlos Moedas, em alusão a uma recente entrevista de António Costa, onde o líder do governo usou essa expressão.