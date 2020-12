Nas Notícias “Não me comportarei como comentadora”. Ana Gomes deixa provocação a Marcelo Por

A candidata presidencial Ana Gomes insinuou que o atual ‘inquilino’ de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa, desempenha o cargo como se fosse “comentador de televisão”.

O ‘recado’ surgiu quando a diplomata foi questionada se tinha sido aconselhada a moderar-se, durante o período de campanha eleitoral, nos comentários que faz nas redes sociais, em especial no Twitter.

“Sim”, admitiu, acrescentando logo: “Mas, sabe, eu sou como sou. Não sou dissimulada, digo o que penso”.

“Não [quer ser Presidente] para ser verbo de encher, para estar aí aos beijinhos e abraços”, continuou Ana Gomes, numa indireta ao ‘Presidente dos afetos’, o recandidato Marcelo Rebelo de Sousa.

“Sei bem, até por ser diplomata, que a função faz as pessoas, não me comportarei como Presidente como me comportava como comentadora de televisão”, acrescentou a candidata, que é comentadora na SIC Notícias, na entrevista à Sábado.

Na mesma entrevista, Ana Gomes admitiu que, sendo eleita para Belém, poderá vir a cumprimentar Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica.

O dirigente desportivo tem sido um alvo ‘regular’ de críticas da ativista contra a corrupção, ainda antes desta avançar nas eleições presidenciais.

Na sequência de algumas críticas mais duras, Luís Filipe Vieira anunciou que ia processar Ana Gomes.

No entanto, segundo a diplomata, tal ainda não aconteceu.

Numa primeira reação, a antiga eurodeputada começou por responder que esse eventual cumprimento dependeria “de quem fosse” o responsável pelo Benfica.

De seguida, Ana Gomes admitiu que poderá vir a cumprimentar Vieira, apesar do desaguisado entre ambos.

“Sou diplomata, estou treinada para falar com o diabo”, concluiu.