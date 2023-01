Nas Redes “Não me apetecia desmaiar no Vale Tudo mas estava quase” Por

A SIC volta a apostar no formato “Vale Tudo” para as suas noites de domingo e o programa apresentado por João Manzarra repetiu o sucesso de audiências que teve no passado. Os telespectadores ficaram ‘colados’ à SIC e um dos jogos que mais tem dado que falar do programa é o cenário invertido.

Rui Unas, um dos participantes da primeira emissão desta nova temporada de “Vale Tudo”, admite que chegou a sofrer consequências no estado de saúde por momentos face ao desafio que o programa coloca aos participantes.

“Há uma prova que eu não aconselho a fazer que é de cabeça para baixo. Eh pah não! Fiz eu com o César Mourão. Um minuto ainda aguentava mas quatro…”, comentou Rui Unas, em declarações com a atriz Sílvia Rizzo no podcast Maluco Beleza.

“Eu vou dizer uma coisa e isto também é o mote porque estou aqui a falar com uma colega, belíssima atriz. A malta não tem de saber isso mas eu fui ao Vale Tudo e vinha de duas horas de teatro. Fui cansado. Cheguei lá e disseram que ia fazer uma prova de cabeça para baixo. Eu sou hipotenso”, relatou Unas, explicando que não sabe quanto tempo esteve de cabeça para baixo.

“São as pequenas coisas que o público não tem de saber porque estamos a servir o público”

“É muito engraçado mas eu estive quatro minutos em sofrimento. Quando acabou a prova, virei a cabeça para cima e deu-me uma quebra de tensão”, admitiu o ator, humorista e apresentar, argumentando como saiu da situação.

“Não me apetecia desmaiar mas estava lá quase. O intervalo foi logo de seguir e estava a suar. Estive durante cinco minutos a recompor-me. São as pequenas coisas que o público não tem de saber porque estamos a servir o público”, relatou Rui Unas, assegurando que tudo está bem com o seu estado de saúde e gostou da experiência vivida no programa da SIC.

No cenário invertido, recorde-se, os participantes ficam de cabeça para baixo durante alguns minutos enquanto executam tarefas e indicações dadas por Manzarra.