Fórmula 1 Não há 'selfies' nem autógrafos no GP da Austrália de F1

Embora vá por diante o Grande Prémio da Austrália e iniciar-se o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2020, foram tomadas várias medidas tendo em conta a epidemia de coronavírus.

Nesse sentido aos pilotos foi dito para não interagirem com os fãs presentes em Melbourne, pelo que estão interditas as ‘selfies’ e os autógrafos.

Será um ambiente bem diferente aquele que no próximo fim de semana se vai viver no Circuito de Albert Park, mas uma situação inevitável face ao alastramento do Covid-19 por todo o mundo.

Mas, tal como a Federação Internacional do Automóvel (FIA) já anunciou, tudo vai ser feito para defender a comunidade do automobilismo em geral e da Fórmula 1 em particular.

Aquilo que vai ser permitido em Melbourne vão ser as sessões de perguntas e respostas, que é possível mantendo uma determinada distância, sendo que para os fãs os pilotos podem sempre acenar ao longe e atirar bonés ou outro qualquer tipo de brindes a todos os que visitem o ‘paddock’ do Grande Prémio da Austrália.