Nas Notícias “Não há razão para a corrida aos supermercados”, alerta Governo Por

O secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres, disse hoje que não há razões para a “corrida aos supermercados” devido ao Covid-19 e garantiu que não há perspetiva de rutura de ‘stocks’.

João Torres defendeu nesta quinta-feira que não há qualquer motivo para que os consumidores aslterem os seus hábitos, em virtude do Covid-19, assegurando que não se prevê qualquer problema de fornecimento.

“Não há razões para aquilo que se designa de corrida aos supermercados, porque isso pode gerar um alarme que é injustificado”, disse João Torres aos jornalistas.

O secretário de Estado falava à margem de uma reunião de um grupo de trabalho entre o Governo, entidades públicas e associações do setor produtor agroalimentar, retalho, distribuição e logística das cadeias de abastecimento.

No final do encontro, que decorreu hoje no Ministério da Economia, em Lisboa, para avaliar os impactos na cadeia de distribuição alimentar, o governante garantiu que “não há razões para alarmismo”.

João Torres realçou ainda que as situações de “procura inusitada” registadas nos supermercados “não significam, na prática, que não haja ‘stocks’ suficientes para repor em prateleira esses mesmos produtos”.