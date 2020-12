Desporto “Não há nada para esconder, nem de mim ao Sérgio e do Sérgio a mim”, diz Jesus Por

Jorge Jesus disse que aconteça o que acontecer no final da Supertaça lá estará para cumprimentar o técnico dos dragões no final.

“Depois do jogo seremos amigos. Já conheço bem o Sérgio, ele sabe que gosto muito dele, tem uma família extraordinária. Antes do jogo ele nem me quer ver porque é supersticioso”.

Aos jornalistas, o treinador encarnado salientou ainda que Conceição “não gosta de cumprimentar o treinador rival antes dos jogos”. “Depois dos jogos vamos falar de certeza”.

Em relação à partida, Jorge Jesus diz que as perspetivas “são sempre em função da responsabilidade do jogo” e confia que pode levar de vencida a formação dos dragões.

“É uma final, uma decisão. Não é um jogo para o campeonato ou jogo a eliminar”, detalhou, esperando um FC Porto na máxima força para enfrentar as águias.

“A ideia de jogo do FC Porto passa por três jogadores na frente com muita mobilidade, penso que não deve fugir muito dessa ideia. Tirando os jogos da Champions em que jogaram com outras táticas”, salientou Jesus, dizendo que espera que Otávio, Díaz e Corona sejam chamados.

“Penso que será dentro do Marega, com um ala mexicano e outro colombiano, com a chegada do Otávio. Não há nada para esconder, nem de mim ao Sérgio e do Sérgio a mim.”

O FC Porto, campeão e vencedor da Taça de Portugal, e o Benfica, finalista vencido da Taça de Portugal, disputam na quarta-feira a Supertaça portuguesa de futebol, em Aveiro.