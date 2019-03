Não há dados novos que questionem segurança do antidepressivo Sertralina, segundo o Infarmed

O Infarmed esclareceu hoje que não foram identificados dados novos que questionem a segurança do medicamento Sertralina, um antidepressivo que está a ser associado a diversas mortes no Reino Unido.

Em resposta à agência Lusa, a Autoridade do Medicamento sublinha que “não existem em Portugal notificações de casos de morte súbita” causados pela utilização da Sertralina e adianta que o uso do medicamento é seguro “dentro das condições de utilização estabelecidas pelo médico prescritor e aprovadas para a sua comercialização”.

O alerta para os perigos da Sertralina chegou do Reino Unido, onde o antidepressivo está a ser relacionado com duas mortes. Os especialistas dizem que a ligação entre o uso deste antidepressivo e os problemas cardíacos que causaram as mortes a dois utilizadores do medicamento não pode ser ignorada.

Segundo a Agência Reguladora dos Medicamentos britânica, 164 pessoas morreram desde 1990 depois de tomarem o medicamento.

Na resposta à Lusa, o Infarmed, por seu lado, garante que, tal como para qualquer outro medicamento, monitoriza constantemente, e em conjunto com as suas congéneres europeias e a Agência Europeia do Medicamento, a relação benefício-risco do uso da Sertralina.

Esclarece que “não foram identificados dados novos que questionem o perfil de segurança de utilização deste medicamento” e tranquiliza quem toma Sertralina afirmando que a sua utilização é segura, “devendo para tal ser consultados o Resumo das Características do Medicamento e o Folheto Informativo, por profissionais de saúde e doentes, respetivamente”.