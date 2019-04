Não foi retomado abastecimento dos postos e há marcas com rede esgotada

A Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro) afirmou hoje à Lusa que não foi ainda retomado o abastecimento dos postos de combustível, apesar da requisição civil, e que já há marcas “praticamente” com a rede esgotada.

“Que eu tenha notícia, até este momento não tinha ainda sido retomado o abastecimento dos postos de combustível”, disse à Lusa António Comprido, da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro), acrescentando que “há mesmo já algumas marcas praticamente com toda a sua rede esgotada”.

Questionado sobre quais as marcas, António Comprido frisou que a situação “vai afetar todos por igual”.

“É uma questão de horas. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas a não haver abastecimento, e que nós saibamos não foram ainda retomados os abastecimentos regulares, obviamente que haverá uma tendência para o produto se esgotar rapidamente na maioria dos postos”, frisou.

Em causa está a greve nacional dos motoristas de matérias perigosas, convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) por tempo indeterminado, que começou às 00:00 de segunda-feira.

Na base do protesto está a reivindicação pelo reconhecimento da categoria profissional específica.

Apesar de não ter números exatos, António Comprido indicou que ao final do dia de terça-feira, cerca de metade dos postos do país já estariam sem combustível.

“Temos no país cerca de 3000 postos, [na terça-feira] estaríamos a falar qualquer coisa como 1500 postos com problemas, situação que hoje ao longo do dia se tem vindo a agravar”, adiantou.