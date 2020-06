Nas Notícias “Não existe pressão excessiva sobre os serviços de saúde”, assegura governo Por

Apesar do aumento do número de casos de contágio na região de Lisboa e Vale do Tejo, o secretário de Estado da Saúde garantiu que “não existe pressão excessiva sobre os serviços de saúde”.

Trata-se de algo que “dá um espaço de conforto para eventual subida e eventual maior pressão”, assinalou Lacerda Sales.

“O conjunto de camas livres da Área Metropolitana de Lisboa afeta a Covid está um pouco abaixo dos 50 por cento”, referiu.

Numa altura em que o governo se prepara para levantar restrições específicas para a zona lisboeta, Lacerda Sales aproveitou ainda para deixar um apelo aos mais jovens.

“Os mais jovens têm a obrigação de proteger os mais velhos e mais frágeis.”

Na mais recente atualização dos casos de covid-19, as autoridades de saúde referiram que Portugal regista nesta segunda-feira mais quatro mortos vítimas da covid-19, o que representa mais quatro óbitos do que no domingo e mais 259 infetados, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A região de Lisboa e Vale do Tejo tem mais 164 casos.