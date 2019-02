Nacional “Não consigo trabalhos porque participei na Casa dos Segredos”, revela Liliana Filipa Por

Liliana Filipa lamentou que algumas pessoas associem “a Casa dos Segredos a uma coisa horrível” e revelou que, por ter sido concorrente, vê recusados “trabalhos com algumas marcas”.

Em entrevista à Nova Gente, a ex-concorrente considerou haver muito “preconceito” sobre os anónimos que se tornam famosos em reality shows.

“Tento cada vez mais descolar-me dessa imagem, porque sinto que as pessoas associam a Casa dos Segredos a uma coisa horrível”, reconheceu.

“É mesmo a verdade, sinto que às vezes nos diminuem um bocadinho”, acrescentou.

Liliana Filipa admitiu, ainda assim, que muitos dos ex-concorrentes têm culpas no cartório, por procurarem uma visibilidade imediata.

“Não é só encostarmo-nos ao mundo das presenças”, avisou: “Há poucas pessoas da Casa dos Segredos que se esforçam para serem boas noutras coisas. As pessoas metem-nos a todos no mesmo saco, mas não somos todos iguais”.

Com a fama, a ex-concorrente apostou em criar uma marca de biquínis em nome próprio. No entanto, há marcas que recusam trabalhar com ela por causa desse “preconceito”.

“Às vezes, não consigo trabalhos com algumas marcas porque participei na Casa dos Segredos”, revelou.