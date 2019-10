Motociclismo “Não consegui fazer funcionar os pneus médios” queixa-se Miguel Oliveira em Motegi Por

Miguel Oliveira não teve o melhor dos começos no Grande Prémio do Japão de MotoGP, já que depois de ter realizado o 17º tempo na primeira sessão de treinos de hoje voltou a cair no segundo treino.

As consequências da queda sofrida na curva 12 do Circuito de Motegi não foram graves para o piloto português da Red Bull KTM tech3, que se levantou e levou a sua KTM RC16 até às boxes.

Miguel voltaria a rodar e a fazer um tempo, mas ficaria a mais de um segundo do melhor registo do dia e bem longe do top dez e do desempenho que desejava para esta primeira jornada. No entanto o que o mais incomodou o piloto de Almada foi o não ter conseguido tirar o melhor partido da sua moto.

“Foi uma dura sexta-feira com uma grande queda na segunda sessão de treinos livres. Não consegui fazer funcionar os pneus médios, por isso caí, pois não tinha temperatura do lado esquerdo. Foi um pequeno detalhe mas com grandes consequências”, explicou Oliveira.

Mas o piloto português não fica desmoralizado com o contratempo sofrido e vai trabalhar para que o dia de amanhã seja diferente: “Vamos analisar tudo e ver onde podemos melhorar para o resto deste fim de semana”.