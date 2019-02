Nani falha primeiro treino do Sporting para o dérbi com o Benfica devido a lesão

O avançado internacional português Nani falhou hoje o treino do Sporting, o primeiro antes do jogo com o Benfica, para a Taça de Portugal de futebol, devido a uma lesão muscular, informou o clube lisboeta.

Nani, que foi substituído por Diaby ao intervalo no dérbi com o Benfica, realizado no domingo, da 20.ª jornada da I Liga, sofreu “um estiramento na região inguinal direita”, de acordo com a informação publicada pelo Sporting no site oficial.

A equipa ‘leonina’ regressou hoje ao trabalho após a derrota sofrida em casa frente ao rival lisboeta, por 4-2, num treino em que os titulares no jogo disputado no estádio José Alvalade, bem como Diaby, fizeram apenas treino de recuperação.

Além de Nani, o boletim clínico do Sporting indica também que Mathieu e Battaglia prosseguem a recuperação das respetivas lesões: o defesa central francês continua a fazer um programa diferenciado de gestão física e o médio argentino Battaglia permanece em tratamento.

Na terça-feira, o Sporting volta a treinar, às 10:30, à porta fechada, seguindo-se a conferência de imprensa do treinador holandês Marcel Keizer, às 13:00, de antevisão de um novo dérbi, desta feita no Estádio da Luz.

Os ‘leões’, que não perdiam em casa para o campeonato desde 07 de maio de 2017, ainda na época de 2016/17, foram derrotados pelo Benfica no domingo, por 4-2.

Os dois clubes voltam a encontrar-se na quarta-feira, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, no Estádio da Luz, a partir das 20:45.