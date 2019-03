Nadal abandona Masters 1000 de Indian Wells devido a lesão no joelho

O tenista espanhol Rafael Nadal, número dois da hierarquia mundial, retirou-se por lesão hoje do Masters 1000 de Indian Wells, onde deveria defrontar o suíço Roger Federer nas meias-finais.

“Rafael Nadal retirou-se do torneio devido a uma lesão no joelho direito. Desejamos-lhe uma rápida recuperação. Roger Federer segue para a final”, informou a organização do torneio em comunicado.

Na sexta-feira, Rafael Nadal afastou nos ‘quartos’ o russo Karen Khachanov, por 7-6 (7-2) e 7-6 (7-2), num encontro que durou duas horas e 16 minutos e durante o qual foi assistido pela equipa médica devido a uma dor no joelho.

A meia final do Masters 1000 de Indian Wells proporcionaria o 39.º confronto entre o espanhol e o suíço, quarto do ‘ranking’, que não se defrontam há cerca de um ano e meio.

O adversário de Federer na final sairá do encontro entre o austríaco Dominic Thiem e o canadiano Milos Raonic.