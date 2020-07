Economia “Nacionalizar a TAP será regressar aos tempos sombrios do PREC” Por

O deputado do Chega, André Ventura, classificou a eventual nacionalização como um regresso ao ‘verão quente’ de 1975.

Partilhando uma notícia sobre a intervenção que tinha feito ontem no Parlamento, contestando essa eventual nacionalização, Ventura aludiu aos “tempos sombrios do PREC”, o ‘Processo Revolucionário Em Curso’ em que partidos e movimentos de esquerda realizaram a nacionalização de várias empresas consideradas de interesse público (em áreas como a banca, os seguros, os transportes, as comunicações e as indústrias de siderurgia e cimento, entre outras).

“Nacionalizar a TAP será um desastre! Será regressar aos tempos sombrios do PREC com o Estado tornado em gestor público e a gastar milhões em impostos dos contribuintes”, escreveu André Ventura, no Facebook, acrescentando que ainda é possível fazer da transportadora “uma grande empresa estratégica”.

A hipótese da nacionalização da TAP foi levantada esta semana pelo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.