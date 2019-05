Motociclismo ‘Nacional’ de Todo-o-Terreno no quinto ‘round’ Por

O Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno da Federação Portuguesa de Motociclismo prossegue este fim de semana com a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, a quinta ronda da temporada.

Trata-se da segunda prova da época a levar os concorrentes ao Alentejo, desta vez com um percurso de 260 quilómetros pensado pela Sociedade Artística Reguenguense, que inclui dois setores seletivos – o primeiro com 150, a realizar no sábado, e o segundo com 78 a disputar no domingo.

Desportivamente o campeonato não podia estar mais ao ‘rubro’, já que conheceu quatro vencedores diferentes em outras tantas provas, com Salvador Vargas, o vencedor do evento inaugural, a liderar a classificação geral.

No entanto são apenas nove os pontos que separam Vargas de Daniel Jordão, que se impôs na segunda ronda, enquanto Bernardo Megre é terceiro, na frente de João Lourenço, que se impôs em Loulé. Já na Ferraria o triunfo coube a Bruno Santos, que se estreava no campeonato. Gonçalo Amaral completa o top cinco do campeonato das rodas rodas.

Já nos Moto4 o comandante é Luís Engeitado, que é o único piloto que pontuou em todas as provas disputadas. Por isso lidera com 35 pontos face a Beto Borrego e sairá certamente na primeira posição do campeonato após Reguengos seja qual for o resultado. Atrás de Borrego encontra-se Luís Pimenta.