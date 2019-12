Motociclismo ‘Nacional’ de Rally Raid leva decisões para Alcanena Por

O Campeonato Nacional de Rally Raid AJP 2019 encerra este fim de semana em Alcanena a sua temporada.

Duas semanas após a prova de Marco de Canaveses é chegada a altura de todas as decisões, com dois dias de competição que prometem ser bem animados num percurso com 449 quilómetros, que serão enfrentados por um pelotão com nove dezenas de inscritos.

O primeiro dia será o mais longo, com 253 quilómetros de especiais, com mais de meia centena de ligações, seguindo-se uma segunda jornada mais curta, com 137 quilómetros, sendo os restantes sete em ligação.

Desportivamente o campeão nacional Bruno Santos chega à jornada ribatejana com uma dezena de pontos de vantagem sobre Mário Patrão, sendo que Fausto Mota também tem hipóteses matemáticas de chegar ao título.

Nuno Guilherme e Susana Anastácio são os primeiros entre os SSV, mas a dupla alentejana possui um só ponto de vantagem sobre David Rodrigues e Cláudia Ramos. Por isso Alcanena será decisiva, numa prova que também percorre pistas na Golegã, Alpiarça, Ponte de Sôr, Montargil e Rio Maior.