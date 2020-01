Motociclismo ‘Nacional’ de Motocross ajusta regulamentos Por

O Campeonato Nacional de Motocross (MX Jogos Santa Casa) vai ter algumas novidades, com o maior destaque a ir para o reajustamento dos regulamentos.

As competições iniciam-se a 1 de março, destacando-se a alteração da denominação das classes Infantis A, Infantis B e Iniciados para 50cc, 65cc e 85 cc respetivamente, bem como o regresso das classes Juvenis às provas às provas do campeonato nacional (65 cc).

No Campeonato Nacional de Supercross as 85 cc deixam de ser incluídas no mesmo, com os horários a sofrerem reajustes, o mesmo se passando com as idades mínima e máxima para que os pilotos possam alinhar nas classes de iniciação e no supercross.

Em 2020as alterações nas idades permitem aos pilotos alinhar nas diversas categorias a partir dos 5 anos (50cc), numa primeira categoria que vai até aos 8 anos. Nos 65 cc entre os 11 e os 15 anos, a MX para pilotos entre os 14 e os 60 anos, a MX2 Júnior entre 13 e 17 anos e a MX1 entre os 15 e os 60 anos.

No Supercross a MX2 para pilotos a partir dos 13 anos, e MX2 para os pilotos entre os 13 e os 55 anos, enquanto nos Regionais MX as idades admitidas variam entre os 5 e os 65 anos.

O motocross juvenil a classe 50cc passa a troféu, com provas nos diversos campeonatos regionais e uma final em setembro ou outubro. Surge nos calendários o campeonato nacional 65 cc. A classe de 50cc é disputada em formato de troféu Centro e Sul.

As classes juvenis serão duas; 50 e 65 cc, que participarão em provas distintas, havendo duas mangas na classe de Infantis 50cc e duas na de Infantis 65 cc, podendo ser realizadas no mesmo dia e no mesmo local.

As provas das classes séniores no campeonato nacional de MX regressam ao formato de 2018 realizando-se uma manga única para MX1 e MX2 com uma final de Elite para os 30 melhores (15 MX1 e 15 MX2) mais duas sessões de treinos (livres e cronometrados) e uma repescagem.

No campeonato nacional de Supercross, um dos seus momentos mais espectaculares, a ‘Flying Lap’ passa a ser denominada por ‘Super Pole’ e irá atribuir pontos para o somatório das duas finais Elite (1º – 3 pontos; 2º – 2 pontos e 3º – 1 ponto) bem como as posições na grelha para as Super Finais de cada uma das jornadas do calendário.