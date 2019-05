Motociclismo ‘Nacional’ de Enduro regressa aos trilhos da Lousã Por

Depois do adiamento da prova agendada para o passado mês de abril, o Campeonato Nacional de Enduro CFL-Maxxis está de regreso este fim de semana, para na Lousã cumprir a primeira prova da segunda metade da época.

O evento, organizado pelo experiente Montanha Clube, tem lugar no próximo domingo, recebendo pela 30ª vez na sua história uma prova elegível para o campeonato português da disciplina.

Em termos desportivos o campeonato é liderado por Luís Oliveira, que soma já três vitórias em quatro dias pontuáveis, seguindo com 20 pontos de vantagem sobre Gonçalo Reis e 26 sobre João Vivas.

A prova lousanense contará tambvém com a presença de Jonathan Barragan, que regressa aos comandos de uma Gas Gas, sendo este piloto um dos polos de atração neste evento.

Num percurso com cerca de 40 quilómetros por volta (especiais incluídas), a prova totalmente ‘desenhada’ no concelho da Lousã, com três provas cronometradas: Enduro Test, Cross Test, Extreme Test, três controlos horários por volta e uma zona de assistência, situada no Parque de Exposições da Lousã, onde se situa o Paddock.

O percurso será percorrido por três voltas e meia pelos pilotos das classes Elite e Open, por três voltas para os Verdes, Veteranos e Senhoras e por duas voltas para a classe Hobby.

As três especiais prometem muito espetáculo e empenho por parte dos pilotos, com a Cross Test que tem como ‘palco’ o Areneiro, usando o planalto com o mesmo nome. Terreno natural aproveitando o seu relevo com pequenos saltos e curvas bem delineadas durante cerca de quatro quilómetros.

O Alto do Padrão é o cenário da Enduro Test, usando as encostas existentes, em terreno misto de terra, também numa extensão de quatro quilómetros, enquanto a Extreme Test terá lugar igualmente no Areneiro, junto à Cross Test, em terreno natural e numa extensão de 750 metros e um elevado nível de exigência de acordo com as classes que a terão de ultrapassar.